Seminar bei Landwirtschaftskammer

Gastlichkeit und Co für betrieblichen Erfolg

Heidekreis. Das Seminar Gastlichkeit und Co für betrieblichen Erfolg der Landwirtschaftskammer Niedersachsen richtet sich an Frauen aus Urlaubsbetrieben, die gemeinsam mit Berufskolleginnen neue Entwicklungen in ihren Betrieben praxisnah vertiefen und erweitern möchten. Es findet statt am Mittwoch, 15. Februar, ab 9.30Uhr. Folgende Themen stehen im Focus: mein Image – mein Hof als Ferienort; Visitenkarte Telefon – souveränes Verhalten am Telefon; professioneller Umgang mit Beschwerden. Veranstaltungsort ist der Rosenhof in Bispingen. Anmeldung und weitere Infos bei Ulrike Schütz unter Telefon (0 51 62) 90 34 18 oder E-Mail ulrike.schuetz@lwk-niedersachsen.de.