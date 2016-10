Kügelchen & Co. im Kuhstall – wie passt das in meinen Milchviehbetrieb ?

Heidekreis. Dieses Seminar der Landwirtschaftskammer Niedersachsen richtet sich an Frauen aus Milchviehbetrieben, die ihr Wissen um den Einsatz von Homöopathie in ihren Betrieben praxisnah vertiefen und erweitern möchten. Am Mittwoch, 2. November, stehen ab 9.45 Uhr im Grünen Zentrum in Bad Fallingbostel Fragen zum homöopathischen Einsatz in Kuhbeständen im Focus. Der Wunsch nach sanften und natürlichen Behandlungsmethoden nimmt auch hier zu. Die Referentin Gesine Höhmann greift folgende Themen auf: Arzneimittelwahl, gezielter Einsatz einzelner Mittel, Krankheitsprophylaxe an Beispielen, Übungen anhand von Fallbeispielen, Austausch unter Berufskolleginnen. Nähere Informationen und Anmeldung bei Ulrike Schütz unter Telefon (0 51 62) 90 34 18, E-Mail ulrike.schuetz@lwk-niedersachsen.de.