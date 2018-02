Seminar der VHS

Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch

Ein Seminar „Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch“ bietet die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit der VHS Heidekreis an.Die Einladung zum Vorstellungsgespräch ist bereits ein erster Teilerfolg auf dem Weg zum neuen Job. Doch was kann ich tun, um für den nächsten Schritt optimal vorbereitet zu sein? Themen wie Kleidungswahl, persönliche Darstellung, Körpersprache und „schwierige Fragen“ werden gemeinsam besprochen. Ziel des Seminars ist es, individuelle Strategien zu entwickeln, dem Gegenüber selbstbewusst und gut gerüstet Rede und Antwort zu stehen.Ort ist Walsrode ATZ VHS Heidekreis, Quintusstraße 35, Seminarraum eins, Eingang drei am Dienstag, 27. Februar, 8.30 bis 13 Uhr. Die Gebühr beträgt 36 Euro (eventuell Förderung durch die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis. Info-Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de) Der Kurs hat die Nummer 18B57002. Anmeldeschluss ist der 19. Februar, Anmeldung: Volkshochschule Heidekreis gGmbH, Telefon (0 51 91) 96 82 80.