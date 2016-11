Seminar in Walsrode

Finde den Beruf, der dich glücklich macht

Heidekreis. Die VHS Heidekreis bietet am Sonnabend, 3. Dezember, von 8 bis circa 20 Uhr noch ein weiteres Seminar zur Berufsfindung an.Jedes Jahr brechen eine große Anzahl von jungen Leuten ihre Berufsausbildung oder ihr Studium ab, weil sie offenbar unzufrieden sind und/oder den falschen beruflichen Weg gewählt haben. Ein Grund dafür mag sein, dass die Betroffenen vor ihrer Berufswahl keine oder zu wenig Möglichkeiten hatten, ihre berufliche Orientierung zu klären, ihre Stärken herauszufinden oder ihre Neigungen kennen zu lernen. Die Initiative „Jugend braucht Zukunft“ bietet Hilfestellungen für die Berufswahl an. In einem eintägigen Seminar lernen Jugendliche zunächst sich selbst besser einzuschätzen und dies für ihre Entscheidungsfindung zu nutzen.Der Kern des Seminarangebotes ist dabei die Auflösung der Orientierungslosigkeit der Jugendlichen. Durch eine streng vertrauliche Selbstanalyse unter Anleitung eines Trainers erarbeiten sie einen individuellen „Standort". Im Anschluss daran werden sie mit den Ergebnissen aus einem in der Praxis erprobten Neigungstest ihre beruflichen Interessengebiete ermitteln und die dazu passenden Berufsfelder bestimmen. Gemeinsam mit den Trainerinnen nutzen sie online die Angebote des Internets, insbesondere den Yobizz-Test, der die Berufsfindung durch wichtige Informationen und Hinweise konkret unterstützt.Das Seminar findet im Ausbildungs- und Trainingszentrum der VHS Heidekreis, Quintusstraße 35 in Walsrode statt. Anmeldungen hierzu werden noch bis 28. November entgegengenommen.