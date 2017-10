Seminar: Online-Bewerbung

Seminar: Online-Bewerbung, aber richtig!

(In Kooperation mit der VHS Heidekreis gGmbH)

Heidekreis. Die Online-Bewerbung gewinnt zunehmend an Bedeutung; auf die klassische schriftliche Bewerbung wird zunehmend verzichtet. Dabei stellt sich die Frage: Wie gestalte ich meine Unterlagen ansprechend auch in neuem Format? Voraussetzung, um an dem Seminar am Dienstag, 7. November, teilnehmen zu können ist ein sicherer Umgang mit Word 2010. Das Seminar findet von 8 bis 16 Uhr in Soltau, VHS, Rosenstraße 14, EDV-Raum 104, Kurs-Nummer 17B57001 statt. Anmeldeschluss ist der 31.Oktober. Anmeldung bei der Volkshochschule Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 96 82 80. Eine eventuelle Förderung durch die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis ist möglich. Infos unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.