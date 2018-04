Seminar zur Profiloptimierung

Mit XING Stellen finden und neue Kontakte knüpfen

Heidekreis. XING ist ein faszinierendes Internetportal, um neue Business-Kontakte zu knüpfen, gezielte Stellenangebote zu finden, Aufträge zu generieren und das eigene Profil und Portfolio individuell zu gestalten. Teilnehmer können beim Seminar lernen, wie sie XING für ihre digitale Jobsuche nutzen können, wie sie neue Kontakte knüpfen, Kunden finden und Aufträge gewinnen. Unter Anleitung einer erfahrenden PR-Expertin legen sie ein neues Profil an beziehungsweise erhalten professionelles Feedback zur Optimierung ihres bestehenden Profils. Sie werden auch Einblicke in Linkedln erhalten sowie tolle neue Apps kennenlernen, von denen sie nicht wussten, dass es sie gibt und die die Arbeit erleichtern. Gern kann das Laptop oder Tablet mitgebracht werden. Termin des Seminars ist Donnerstag, 26. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Katastrophenschutzzentrum Soltau, Harburger Straße 75. Anmeldeschluss ist der 19. April. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per Mail www.koostelle- heidekreis.de.