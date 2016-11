Seminare auf Jugendhof

Jetzt noch für dritten Advent anmelden

Heidekreis. Die immer beliebter werdende Technik des 3D-Drucks erlaubt Teilnehmern des Seminares auf dem Jugendhof Idingen eine bisher mit Tintenstrahl- und Laserdruckern nicht erreichbare Dimension zu erobern. Damit ist es erstmals möglich, nicht nur Bilder, Grafiken und Texte auf einem Blatt Papier zu drucken, sondern richtige Gegenstände herzustellen. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt: vom selbst gestalteten Schlüsselanhänger über coole Ausstechformen zum Kekse backen bis hin zu einer Figur der eigenen Person ist alles möglich. Höhepunkt wird der Einsatz eines Hochleistungs-3D-Scanners sein, mit dem die Jugendlichen Gegenstände in allen drei Dimensionen erfassen können und diese dann nachbearbeiten und mit dem 3D-Drucker als Figur „drucken“ können.Bei dem Seminar „Cajon bauen“ wird eine Trommel aus Peru nachgebaut. Der Rhythmus ist eines der wichtigsten Elemente in der Musik. Neben Schlagzeug, Bass-Gitarre und einfachem Körpereinsatz kann auch eine so genannte „Cajon“ (im Deutschen auch „Rumbakiste“ genannt) zum Musizieren eingesetzt werden. Dieses beliebte Instrument kann man aber nicht nur kaufen, sondern auch mit Holz und etwas Zeit selber bauen. Genau das soll in diesem Seminar versucht werden. Unter Anleitung und mit Hilfe des Referenten können die Teilnehmer ihre eigene Cajon bauen. Dabei haben sie die Möglichkeit, sich gemeinsam dem Sound und Rhythmus der Cajon zu widmen und den Klang zu spüren. Dabei kommt natürlich der Spaß nicht zu kurz und vielleicht schnappt der ein oder andere noch Tipps für den Umgang mit Holz auf.Bei beiden Seminaren sind noch einzelne Plätze frei. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder der E-Mailadresse j.mehmke@jugendhof-idingen.de über die Seminare informieren oder gleich angemeldet werden.