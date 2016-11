Seniorenadvent

Schwarmstedt/Lindwedel. Die St.-Laurentius-Gemeinde Schwarmstedt veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihre beliebten Adventsfeiern für Senioren. Die Feier in Schwarmstedt findet am Mittwoch, 7. Dezember, von 15 bis 17 Uhr statt im Gemeindehaus an der Hauptstraße statt. Die Senioren-Tanzgruppe von Ute Meyer wird stimmungsvolle weihnachtliche Tänze zur Aufführung bringen. Die Feier in Lindwedel findet eine Woche später, am 14. Dezember, im evangelischen Gemeindezentrum in Lindwedel statt; ebenfalls von 15 bis 17 Uhr.