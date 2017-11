Seniorenbeirat lädt ein

Erste-Hilfe-Infos für Senioren

Schwarmstedt. Der geplante Termin am 9. November musste wegen Erkrankung des Referenten ausfallen. Jetzt gibt es einen neuen Termin, wo es Erste Hilfe-Informationen für Senioren gibt. Senioren sind in ihrer Lebenssituation mit speziellen Notfällen konfrontiert. Ob durch chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck, oder durch Stürze und andere Unfälle, können Notfälle entstehen. Detlef Schulz, erfahrener Rettungsassistent der Johanniter-Unfall-Hilfe im Ortsverband Aller-Leine gibt Tipps, wie man vorbeugen kann oder bei Notfällen richtig reagiert und welche Maßnahmen bei Bedarf anzuwenden sind.Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt dazu am Donnerstag, 30. November, um 15 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4 in Schwarmstedt ein. Wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.