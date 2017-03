Seniorencafé

Schwarmstedt. Am Dienstag, 7. März, findet das monatliche Beisammensein der Senioren statt. Ab 14.30 Uhr treffen sich alle Interessierte in der Alten Sozialstation zu Kaffee und Kuchen sowie anschließendem gemütlichen Beisammensein mit Spielen und netten Gesprächen. Anmeldungen und Infos bei Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77. Das Stinteessen findet am 25. März statt. Es geht zum Zollenspieker Fährhaus. Infos dazu ebenfalls bei Margret Urban.