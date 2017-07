Seniorencafé fällt aus

Schwarmstedt. Das nächste Treffen des Seniorencafés am 1. August fällt leider aus. Das nächste Treffen findet am 5. September ab 15 Uhr in der gewohnten Umgebung statt. Für die Fahrt im September nach Groningen werden ab sofort Anmeldungen entgegen genommenh. Infos bei Margret Urban,Telefon (0 51 46) 41 77.