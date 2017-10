Seniorennachmittag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt am Donnerstag, 2. November, um 15 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4 in Schwarmstedt ein, wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen. An diesem Nachmittag dreht sich mit Bewegung, Spiel und Spaß alles rund um das Thema „Gesundheit“. Der Eintritt ist frei.