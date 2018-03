Seniorennachmittag

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 5. April, um 16 Uhr gestaltet der Seniorenbeirat Schwarmstedt einen bunten Nachmittag zum Thema „Schönheiten und Eigenarten der deutschen Sprache". Alles wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen im Büro des Seniorenbeirates in der Hauptstrasse 4 in Schwarmstedt.Der Eintritt ist frei.