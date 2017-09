Seniorentag beim Heimatverein

Lindwedel. Der Heimatverein Lindwedel möchte alle Senioren des Ortes zu einer Tagesfahrt einladen. Am 2. November wollen die Teilnehmer den Hof Backhaus in Plumhof besuchen und die dortige Biogasanlage und den Kuhstall besichtigen. Von dort geht es weiter ins Backtheater in Walsrode. Um 12 Uhr werden die Teilnehmer dort mit einem guten Mittagessen bewirtet und erleben eine Backstubenführung. Die Theatervorstellung beginnt dann um 14 Uhr. Gezeigt wird eine frisch, spritzig, esoterische Komödie „Die Pächterin vom Campingplatz“. Großes Kaffeetrinken bei musikalischer Unterhaltung inklusive. Abfahrt ist am 2. November um 10 Uhr von der Bushaltestelle Nettelfeld gegenüber vom Frisör. Rückkehr wird gegen 18.15 Uhr sein. Es wird ein Unkostenbeitrag von 25 Euro pro Person erhoben, zahlbar im Bus. Anmeldungen bis 13. Oktober bei Henrik Bartels unter Telefon (01 71) 6 25 22 02 oder Bernhard Ebert (0 50 73) 9 22 25.