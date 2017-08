Seniorentreffen

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt am Donnerstag, 10. August, um 16 Uhr ganz herzlich in sein Büro an der Hauptstraße 4 ein, wie immer bei Kaffee, Tee, Keksen und freiem Eintritt. Es gibt die Nachlesung zur Autorenlesung aus XAM-ARIB, die Legende vom Geschenk des Löwens, von Helga Jürgens. In einer weiteren Lesung soll das eigentliche Problem des Buches – die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt – diskutiert und spielerisch verdeutlicht werden.