Shanty-Konzert

Schwarmstedt. Die Zuschauer verließen die Kirche begeistert und berührt – und nach diesen großen Erfolgen in den letzten beiden Jahren geben auch in diesem Jahr die Männer des Seemanns-Chors Hannover ein weihnachtliches Konzert in der St.-Laurentius-Kirche in Schwarmstedt. Das Konzert findet am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei; es wird um eine Spende gebeten.