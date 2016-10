Sitzung des Gemeinderates

Grindau. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schwarmstedt findet am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr, im Schützenhaus Grindau am Buchholzer Mühlenweg statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben Ehrungen und Verabschiedungen von Ratsmitgliedern der Bericht über das Ergebnis der Wahl des Gemeinderates am 11. September, die förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung der Ratsmitglieder durch die bisherige Bürgermeisterin, die Erhöhung der Anzahl der Beigeordneten gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 NKomVG, die Wahl des Bürgermeisters, die Besetzung des Amtes des Gemeindedirektors und seines Stellvertreters sowie a) Bildung des Verwaltungsausschusses b) Benennung der stimmberechtigten Vertreter des Verwaltungsausschusses und die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters. Weiterhin geht es um die Benennung von zwei Ratsmitgliedern sowie zwei Stellvertretern im Kindergartenbeirat des Kindergartens Schwarmstedt und im Kindergarten Bothmer.