Sitzung des Gemeinderates

Hope. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lindwedel findet am Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr im Dorfgemeindschaftshaus Hope, Celler Weg 11 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Errichtung und Betrieb von fünf Windenergieanlagen in der Gemarkung Esperke, die Umgestaltung des „alten Festplatzes“ an der Dorfstraße, die Baulandentwicklung „Dickeweg“ sowie der Ausbau der restlichen Baustraße im Gewerbegebeit „Südlich der Bahn“.