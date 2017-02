Sitzung des Gemeinderates

Essel. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Essel findet am Montag, 6. März, findet um 20 Uhr im Hotel Heide-Kröpke statt. Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen neben Ehrung durch den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund wegen langjähriger Mitgliedschaft im Gemeinderat Berichte und Mitteilungen des Gemeindedirektors, der Bürgerbus-Haltepunkt am Esseler Kreisel, eine Bezuschussung des Vereins Waldkinder Buchholz, ein Zuschuss an den Sportverein Essel, ein Zuschuss an den Schützenverein Essel für besondere Leisutngen der Kinder- und Jugendschießgruppe im Jahr 2016 sowie die Benennung und Widmung einer Planstraße im Neubaugebiet „Rottloses Feld“.