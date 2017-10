Sitzung des Gemeinderates

Gilten. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gilten findet am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Dorfgemeinschafthaus Nienhagen an der Rodewalder Straße statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors der Bebauungsplan „Auf dem Oberfelde III, die Umstellung/Modernisierung der derzeitigen Straßenbeleuchtung durch Austausch der aktuellen Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel, die Teileinziehung eines Flurstückes in der Gemarkung Suderbruch sowie die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Baugesetzbuch für einen Antrag auf Bauvorbescheid nach § 73 Niedersächsische Bauordnung.