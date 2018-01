Sitzung des Gemeinderates

Buchholz. Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Buchholz (Aller) findet am

Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr, im Schützenhaus Buchholz statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Mitteilungen des Gemeindedirektors die Errichtung eines naturnahen Spielplatzes-Sachstandsberichtes, der Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis zur Kinder- und Jugendhilfe, die Einrichtung einer nächtlichen 30-km/h-Zone im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr auf der Bundesstraße 214 im Ortsgebiet Marklendorf und Buchholz, die Kostenbeteiligung der Gemeinde Buchholz an der Beschaffung eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Marklendorf, die Erschließung des letzten Abschnittes des Baugebietes „Wiepen Acker“ sowie Straßenendausbau des gesamten Baugebietes. Weiterhin geht es um die Erschließung des letzten Abschnittes des Baugebietes „Berkhofer Weg II“ in Marklendorf sowie Straßenendausbau des gesamten Baugebietes und die Vermarktung von Bauplätzen im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes „Berkhofer Weg II“ von Marklendorf.