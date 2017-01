Sitzung des Samtgemeinderates

Buchholz. Die nächste Sitzung des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr in Plesse´s Gasthof, Schwarmstedter Straße 12 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Ehrung durch den Niedersächsischen Sädte- und Gemeindebund wegen langjähriger Mitgliedschaft Berichte und Mitteilungen des Samtgemeindebürgermeisters, die Mitgliedschaft im Schulausschuss, die Benennung wählbarer Bürger für den Senioren- und Behindertenbeirat in die Fachausschüsse der Samtgemeinde sowie die Bildung einer Schaukommission für die Gewässer III. Ordnung für den Bereich der Gemeinde Gilten.