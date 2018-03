Sitzung in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Donnerstag, 5. April, um 16.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Mühlenweg 1 A statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Pflichtenbelehrung und Verpflichtung von wählbaren Bürgern gemäß § 43 NKomVG die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018, Zuschüsse an Verbände (Bereich Kultur), Zuschüsse an Verbände und Vereine (Bereich Soziales) sowie die Berichte der Jugendbetreuer für die Jugendlichen in der Gemeinde Schwarmstedt und der Gemeinde Lindwedel.