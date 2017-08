Sohn-Vater-Wochenende

Heidekreis. Für das Sohn-Vater-Wochenende auf dem Jugendhof Idingen vom 22. bis 24. September werden noch Teilnehmer gesucht. Seit Jahren kommen schon Söhne mit ihren Vätern auf den Jugendhof Idingen und genießen zwei Tage, die sich darum drehen, gemeinsam Dinge zu erleben und Herausforderungen zu bestehen. Auch in diesem Jahr findet dieses Seminar statt, zu dem alle Jungen ab zehn Jahren eingeladen sind, ihre Väter mitzubringen. Am Freitagabend wird im Hochseilgarten die Zusammenarbeit gefördert, um am Sonnabend gemeinsam etwas zu unternehmen. Was das sein wird, soll eine Überraschung sein. Abends gibt es dann bei Spielen oder Kicker und Billard den Raum, in ruhigem Kontext Zeit miteinander zu verbringen. Bevor es am Sonntagnachmittag wieder nach Hause geht, werden die Teams in einem spaßigen Bauprojekt gegeneinander antreten.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de. Hier werden auch Anmeldungen entgegengenommen.