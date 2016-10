Sonderbuchausstellung

Samtgemeindebücherei lädt ein

Schwarmstedt. Bis Mitte Dezember stehen in der Samtgemeindebücherei Schwarmstedt für Kinder und Erwachsene zwei besondere Büchertische zur Verfügung. Einmal geht es um das Thema „Star Wars – Das Imperium kehrt zurück" – Die Fangemeinde ist groß und schon viele Grundschüler sind mit dem Virus infiziert. Auf diesem Büchertisch findet man alles, was das Herz begehrt. Von der Antwort auf die Frage „Wer gewinnt den Kampf der Star Wars-Helden?“ über Informationen zu Helden, Schurken und Droiden, vom Star Wars Kochbuch bis zum Bastelbuch. Informationen zu den Filmen, kurze Geschichten für Leseanfänger, das Yoda-Orakel sowie Hörspiele, DVDs und Spiele für Wii und NDS runden die Zusammenstellung ab.Auf dem zweiten Büchertisch geht es um das Thema „Meine Heimat Niedersachsen“. Dort findet man viele beeindruckende Bildbände, Geschichten und Erzählungen sowie einige DVDs, die das Land von seiner schönsten Seite präsentieren.Ab dem 1. November stehen dann auch die neuen Hörbücher, Hörspiele und Games für die Spielkonsolen NDS und Wii zur Verfügung. Für Kinder gibt es viele bekannte Serien, wie zum Beispiel „Die drei !!!“, „Bibi und Tina“, „Leo Lausemaus“ und „Yakari“ zum Ausleihen.Außerdem gibt es für die kleinen Leser auch Bücher aus der beliebten „Tiptoi-Reihe“ von Ravensburger in der Bücherei. Die dazugehörigen Tiptoi-Stifte können ebenfalls ausgeliehen werden. Neue Leser finden die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt im Dachgeschoss des Uhle-Hofs und sind herzlich willkommen.