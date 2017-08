SoVD-Fahrt nach Groningen

Schwarmstedt. Am 5. September findet wieder das monatliche Beisammensein der Senioren statt. Ab 14.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer in der Alten Sozialstation zu Kaffee und Kuchen sowie anschließendem gemütlichen Beisammensein mit Spielen und netten Gesprächen. Anmeldungen und Infos bei Margret Urban unter Telefon (0 51 46) 41 77. Die Fahrt nach Groningen findet am 23. September statt. Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich.