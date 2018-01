Spartenversammlung

Lindwedel. Der Spartenvorstand Tennis des SV Lindwedel-Hope lädt zur Spartenversammlung am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr im Sportheim ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten der Funktionsträger, die Entlastung des Vorstandes, die Neuwahl des Vorstandes, die Aussicht auf das Jahr 2018 sowie Anträge. Anträge und Anregungen sind beim Spartenleiter Wolfgang Janthor schiftlich oder per E-Mail bis zum 31. Januar einzureichen. Wegen der Neuwahlen und der beabsichtigten Neuerungen im Jahr 2018 bittet der Vorstand um eine rege Teilnahme an der Versammlung.