SPD-AG 60 plus-Treffen

Schwarmstedt. Am Dienstag, 24. Januar, findet um 16 Uhr das nächste Treffen der AG 60 plus der SPD Schwarmstedt in der Gaststätte „Mahlzeit“ Schwarmstedt, EKZ Mönkeberg statt. Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries wird über die Projekte in der Gemeinde und Samtgemeinde für die neue Wahlperiode berichten. Selbstverständlich steht sie auch zu Anregungen und Fragen zu aktuellen Themen zur Verfügung. Nach dem offiziellen Teil ist ein gemeinsames Essen möglich. Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen.