Spenden benötigt

Heidekreis. Für die Ausgabe an Schutzsuchende im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel werden dringend Herrenschuhe und Koffer benötigt. Wer Spenden abgeben möchte, kann dies direkt am Haupttor des Ankunftszentrums im Hartemer Weg in Bad Fallingbostel/Oerbke tun. Auf diesem Weg bedanken sich die Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe im Ankunftszentrum bei allen Spendern von Rollatoren und Rollstühlen. Die Spendenbereitschaft war überwältigend und hat vielen Bewohnern sehr geholfen.