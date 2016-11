Spendenaufruf für warme Winterkleidung und Schuhe

Kleiderkammer der Johanniter-Unfall-Hilfe im Camp hilft ankommenden Flüchtlingen

Heidekreis. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Helfer in der Kleiderkammer und den zahlreichen Spenden aus der Region, sorgt die Johanniter-Unfall-Hilfe seit mehr als einem Jahr dafür, dass vielen Schutzsuchenden im Camp Fallingbostel West mit Kleidung, Schuhen, Koffern und Kinderspielzeug geholfen werden kann. Nun steht der zweite Winter im Camp Bad Fallingbostel West vor der Tür und es werden dringend warme Kleidung, Schuhe, Schals, Mützen und Handschuhe gesucht. Spenden können direkt am Haupttor des Ankunftszentrums im Hartemer Weg in Oerbke abgegeben werden.