Für die Kleiderkammer der Johanniter-Unfall-Hilfe im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel dringend gesucht

Heidekreis. Für die Ausgabe an Schutzsuchende im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel werden dringend Kinder-, Damen- und vor allem Herrenschuhe benötigt. Gesucht werden auch Koffer und Reisetaschen sowie Spielzeuge. Wer Spenden abgeben möchte, kann dies direkt am Haupttor des Ankunftszentrums im Hartemer Weg in Oerbke tun.