Spendenaufruf zur 850-Jahr-Feier

Mit finanzieller Unterstützung das Fest unvergesslich machen

Schwarmstedt. Die Gemeinde Schwarmstedt wurde um 1167 erstmals urkundlich erwähnt, so dass sie in diesem Jahr auf eine 850-jährige Geschichte zurückblicken kann. Dies soll an einem Festwochenende vom 18. bis 20. August gefeiert und durch Veranstaltungen und Events von April bis November begleitet werden. Die politische Gemeinde ist bereit, hierzu einen angemessenen finanziellen Beitrag für die Ausrichtung der Feierlichkeiten mit einem Festumzug und die Aufstellung eines Festzeltes zu leisten. Um weitere Aktionen zu ermöglichen, die das Fest zu einem unvergesslichen Ereignis machen würden, sind aus Sicht der Projektgruppe „850 Jahre Schwarmstedt“ weitere Mittel erforderlich, insbesondere auch zur Erstellung einer Festschrift zum Jubiläumsjahr. Daher lautet der Aufruf der Gemeinde: „Unterstützen Sie unser Gemeindejubiläum und tragen Sie zu einem unvergesslichen Jahr 2017 bei". Die Gemeinde freut sich, wenn viele Spendenwillige durch ihren finanziellen Beitrag zum Gelingen der Feierlichkeiten beitragen. Sollte die Spende über die Gemeinde bereitgestellt werden, kann auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Spenden-Einzahlungen können auf das Konto der Gemeinde Schwarmstedt, IBAN DE85 2515 2375 0008 0422 69 geleistet werden. Für Fragen dazu steht Christel Harmrolfs unter Telefon (0 50 71) 91 27 77 oder harmrolfs@schwarmstedt.de zur Verfügung.