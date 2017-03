Spieleabend und Bürgerstammtisch

Buchholz. Mit einem vollen Programm wartet an diesem Wochenende der Ortsverband der CDU Buchholz/Marklendorf auf. Am Sonntag, 26. März, findet der 2. CDU-Bürgerstammtisch in Plesses Gasthof statt. Ab 10.30 Uhr wird wieder in gemütlicher Runde über aktuelle Themen und Projekte in Buchholz und Marklendorf informiert. Die CDU-Fraktion lädt alle Mitbürger ein, den Bürgerstammtisch zu nutzen, um eigene Wünsche, Ideen und Anregungen einzubringen. Der CDU-Bürgerstammtisch findet in regelmäßigen Abständen in Buchholz und in Marklendorf statt. Die weiteren Termine für dieses Jahr sind für den 28. Mai, 30. Juli, 24. September sowie den 26. November angesetzt. Die CDU freut sich auf viele Teilnehmer und gute Gespräche.

Bereits am Sonnabend, 25. März, um 19 Uhr findet der diesjährige Spieleabend der CDU Buchholz/Marklendorf statt. Alle begeisterten Knobler, Skat- und Doppelkopf-Spieler der Region und diejenigen, die es noch werden wollen sind herzlich eingeladen, an den Spielen im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz teilzunehmen. Attraktive Fleisch- und Sachpreise warten auf jeden einzelnen Spieler. In der Startgebühr von zehn Euro ist der Spaß an diesem Abend inklusive und garantiert. Auch Speisen und Getränke stehen wie immer bereit. Die CDU Buchholz/Marklendorf freut sich auf viele motivierte Spieler an diesem Abend und auf schöne gemeinsame Stunden in lustiger Runde.

Anmeldungen bei Uwe Heinsius unter Telefon (0 50 71) 25 83, Joachim Plesse (0 50 71) 6 80, Otto Holze (01 71) 2 00 98 40 und Stephan Meinheit (0 50 71) 9 79 11 15. Aber auch Kurzentschlossene haben die Möglichkeit ihr Ticket an der Abendkasse zu lösen.