Spielenachmittag

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 15. Juni, von 16 bis 18 Uhr lädt der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt in sein Büro an der Hauptstraße 4 ein. Gemeinsam statt einsam können in angenehmer Gesellschaft bei Kaffee, Tee und Keksen traditionelle Brett- und Kartenspiele ausprobiert werden. Der Eintritt ist frei.