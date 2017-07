Spielenachmittag

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 20. Juli, ab 16 lädt der Seniorenbeirat Schwarmstedt in sein Büro in der Hauptstrasse 4 Senioren zu einem vergnügten Nachmittag mit Gleichgesinnten bei alten und neuen Brett- und Kartenspielen ein. Wie immer bei Kaffee, Tee, Keksen und freiem Eintritt .