Spielenachmittag

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat lädt am Donnerstag, 21. Dezember, um 15 Uhr ein zu einem Spielenachmittag in seinen Räumen an der Hauptstraße 4 in Schwarmstedt. Bei Kaffee,Tee und Keksen in netter Gesellschaft können alte und neue Karten- und Brettspiele ausprobiert werden.