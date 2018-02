Spielenachmittag

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 15. Februar, um 15 Uhr veranstaltet der Seniorenbeirat den beliebten Spielenachmittag. In angenehmer Gesellschaft können Senioren bei Kaffee, Tee und Keksen traditionelle Gesellschaftsspiele ausprobieren im Seniorenbüro, Marktstraße 4 in Schwarmstedt. Der Eintritt ist frei.