Sprechstunde

Schwarmstedt. Die letzte Nachmittags-Sprechstunde des Jahres bietet die Freiwilligenbörse Schwarmstedt am Donnerstag, 7. Dezember, an. Der Engagementlotse, Jörg Zöllner, beantwortet im Zimmer sieben des Rathauses in der Zeit von 17 bis 18 Uhr Fragen rund um das Ehrenamt. Interessierte Vereine und Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.