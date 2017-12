Sprechstunde

Schwarmstedt. Auch im Jahr 2018 bietet die Freiwilligenbörse Schwarmstedt kostenlose Sprechstunden an. Die nächste Nachmittags-Sprechstunde findet am Donnerstag, 4. Januar 2018, von 17 bis 18 Uhr in Zimmer sieben des Rathauses statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vereine und Organisationen, die ihre Angebote vorstellen und auf der Homepage präsentieren möchten sowie Bürger, die sich gern ehrenamtlich betätigen möchten, sind herzlich willkommen.