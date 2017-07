Sprechstunde der Formularlotsen

Schwarmstedt. Im Rathaus der SamtgemeindeSchwarmstedt findet am Freitag, 4. August, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die nächste Sprechstunde der Formularlotsen statt. Martina Stasko, Telefon (0 50 71) 8 09 57, wird die kostenlose Hilfe in Zimmer sieben anbieten. Am darauffolgenden Montag, 7. August, findet die Sprechstunde wie gewohnt in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofes statt. An diesem Tag unterstützt Peter Kolodziej, Telefon (0 50 71) 10 88, beim Ausfüllen der Anträge für Kindergeld, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenausweise, SGB II und SGB XII, Wohngeld und Rundfunkgebührenbefreiung. Das Angebot der Formularlotsen ist kostenlos. Es findet keine Rechtsberatung statt. Aus der Beratung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Die Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.