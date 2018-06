Sprechstunde der Formularlotsen im Juli

Schwarmstedt. Die Sprechstunden der Formularlotsen finden im Juli am Freitag, 6. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofes Schwarmstedt, Unter den Eichen, statt. Wegen Umbauarbeiten im Uhle-Hof finden die Sprechstunden der Formularlotsen bis auf weiteres im Seniorenbüro, Hauptstraße 4, ehemals Thiesing (Eingang an der Seite Bouleplatz), statt. Am Montag, 16. Juli, von 16 bis 18 Uhr findet die erste Sprechstunde im Seniorenbüro statt. Am Freitag und am Montag wird Gabriele Ternes, Telefon (01 62) 8 91 29 34 die Sprechstunden durchgeführen. Sie wird behilflich sein beim Ausfüllen der Anträge für

Kindergeld, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenausweise, SGB II und SGB XII, Wohngeld,

Rundfunkgebührenbefreiung. Das Angebot der Formularlotsen ist kostenlos. Es findet keine Rechtsberatung statt. Aus der Beratung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Die Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.