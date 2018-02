Sprechstunde der Freiwilligenbörse

Sprechstunde der Freiwilligenbörse

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 1. März, findet in Zimmer sieben des Rathauses von 17 bis 18 Uhr die nächste Nachmittags-Sprechstunde der Freiwilligenbörse Schwarmstedt statt. Wer nach ehrenamtlichen Helfern für seinen Verein sucht oder möchten sich in seiner Freizeit engagieren möchte, kann sich dort gern informieren. Die Freiwilligenbörse zeigt Wege auf, wie man Angebote veröffentlichen oder auch selbst nutzen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.