Stark und fit durch Turnen

Schwarmstedt. Ab Donnerstag, 12. April, von 16 bis 17 Uhr bietet der MTV Schwarmstedt Jungen und Mädchen eine neue Möglichkeit, Sport zu treiben. Hier sollen Kondition, Beweglichkeit und Ausdauer durch verschiedene Elemente des Turnens und auch anderer Sportarten gefördert und gesteigert werden, eben alles was Kinder fit und stark macht.

Wer ausprobieren möchte, was man da so alles trainiert, kann gern zum Schnuppern in die Grundschulhalle kommen und mitmachen. Infos gibt es in der Geschäftsstelle MTV Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 91 29 42.