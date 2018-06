Straßensperrungen in Schwarmstedt

Straßenfest im Ortskern am Wochenende

Schwarmstedt. Auch in diesem Jahr soll in Schwarmstedt wieder ein Straßenfest im Bereich des Ortskernes stattfinden. Gegen die geplante Durchführung der Veranstaltungen bestehen seitens der zuständigen Verkehrsbehörde keine Bedenken, jedoch ist es wieder erforderlich, aus Verkehrssicherheitsgründen einige verkehrliche Maßnahmen zu treffen. Aus diesem Grund werden bis Sonntag, 1. Juli, 23 Uhr, die „Marktstraße“ – von der Einmündung in „An der Kaisereiche“ bis Einmündung in die„Moorstraße“ (Bereich des Mehrfamilienhaus Nr.12); die „Moorstraße“ – von der Einmündung „Im Moorgartenfeld“ bis vor die Einmündung; „Bahnhofstraße“; der „Kastanienweg“; der „Tannhof“ zwischen „Moorstraße“ und Grundstück Tannhof 1/Graubohm; die „Marktstraße“ – von der Einmündung in die „Hauptstraße“ – und, in Verlängerung „An der Kaisereiche“ für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt bemüht sich dabei, die Verkehrsbehinderungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Die Marktstraße wird, in Abstimmung mit dem Straßenfestkomitee, schon vorm Wochenende gesperrt werden müssen, da dort unter anderem das Festzelt und Großkarussell aufgebaut werden. Zusätzlich wird, während des Veranstaltungszeitraumes, im Bereich der L 193 (Hauptstraße – Höhe Rathaus) eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer vorgenommen und im „Kötnerweg“ ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet werden. Nach Beendigung der Veranstaltung wird die ursprüngliche Verkehrsführung unverzüglich wieder hergestellt werden. Für die getroffenen Maßnahmen wird bei allen Verkehrsteilnehmern und bei allen betroffenen Geschäftsbetrieben um Verständnis gebeten.