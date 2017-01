Surfen im Internet

Wochendseminar auf Jugendhof Idingen

Heidekreis. Das Internet ist nicht mehr aus dem Alltag rauszudenken. Man hört Musik, chattet mit Freunden, informiert sich über die Lieblingsband, „googled“ Fremdwörter. Doch bei all den Möglichkeiten fehlt oft die Übersicht und das Verständnis, wie man richtig mit ihnen umgeht.Der Jugendhof Idingen bietet am 4./5. Februar ein Seminar für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an, welches sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Die Teilnehmer werden zwei Tage lang eine „Reise“ durch die vielfältigen Seiten des Internets unternehmen und dabei lernen es besser zu verstehen und zu nutzen.Hierbei wird man sich auch mit dem Thema Soziale Netzwerke auseinandersetzten. Plattformen wie Facebook, Instagramm oder Snapchat erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie es einfach machen auch über große Strecken schnell mit Freunden zu kommunizieren und Leute kennen zu lernen. Doch darin liegen auch die Gefahren dieser Seiten. Im Rahmen des Seminars wird unter anderem besprochen, was beim Erstellen eines Profils wichtig ist und wie man dafür sorgen kann, dass Fremde nicht so einfach auch die eigenen Angaben zugreifen können. Doch auch bei dieser ernsten Thematik soll der Spaß gewährleistet sein und die Teilnehmer dürfen sich auf zwei spannende und lehrreiche Tage freuen.Interessierte können sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.