Swing-Musik im Seniorenbüro

Erinnerung an Roger Cicero

Schwarmstedt. In Erinnerung an Roger Cicero wollen sich an Swing-Musik mit deutschen Texten Interessierte an den leider viel zu früh und völlig unerwartet verstorbenen Jazz-Sänger erinnern. Am Donnerstag, 29. Dezember, werden alle Interessierten ab 16 Uhr im Senioren-Büro seinen musikalischen Nachlass würdigen, indem sich die Besucher seinen Swing auf CDs und DVDs anhören beziehungsweise mit Hilfe des Internets auch ansehen. Eigene CDs beziehungsweise DVDs können an diesem Nachmittag gern mitgebracht werden.