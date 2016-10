Täter hebelten Fenster auf

Hademstorf. Am Montag, zwischen Mitternacht und 14 Uhr hebelten Einbrecher das Schlafzimmerfenster eines Hauses am Heideweg in Hademstorf auf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten vermutlich Porzellanfiguren. Näheres ist noch nicht bekannt.