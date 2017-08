Tagesfahrt des SoVD

Lindwedel. Am Mittwoch, 20. September, geht es mit dem SoVD Lindwedel/Hope nach Eutin, die Stadt der Rosen. Diese Fahrt beinhaltet einige Bisichtigungen, Mittagessen und anschließend eine Fahrt über den See mit Kaffeetrinken. Um circa 19 Uhr sind die Teilnehmer wieder in Lindwedel. Anmeldungen bei Margrit Hölscher unter Telefon (0 50 73) 14 23.