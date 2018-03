Tagesfahrt des SoVD

Lindwedel. Die Tagesfahrt des SoVD Lindwedel/Hope findet in diesem Jahr am 16. Mai statt. Die Fahrt geht in diesem Jahr zur Insel Neuwerk. Anmeldungen bis zum 20. März bei Margrit Hölscher, unter Telefon (0 50 73) 14 23.