Tannebaum adé

Schwarmstedt. Es ist wie jedes Jahr, die Feiertage sind vorüber und der Baum beginnt zu nadeln, es ist Zeit ihn abzuschmücken und rauszuschmeißen. Eine gute Gelegenheit ist dafür die Aktion Tannenbaum adé der evangelischen Jugend in Schwarmstedt. Am Sonnabend, 13. Januar, ab 9 Uhr sind wieder viele ehrenamtliche Helfer unterwegs, um die Bäume und dabei Spenden für die evangelische Jugend zu sammeln. Damit die Bäume mitgenommen werden, müssen sie bis 9 Uhr von Schmuck, vor allem Lametta, und Blumentöpfen befreit am Straßenrand liegen, damit sie durch die Fahrteams eingesammelt werden können. Parallel dazu klingeln die Jugendlichen, die gut an der Spendendose zu erkennen sind und auch einen Sammelausweis mitführen, an den Häusern und bitten um Spenden. Die Spenden ermöglich im Laufe des Jahres viele tolle Angebote der Kirchengemeinde, wie den Krabbelkreis, die Kinderbibelwoche oder die Sommerfreizeit durchzuführen. Da insgesamt mehr Jugendliche als Fahrteams unterwegs sind, kann es sein, dass es manchmal etwas dauert, bis die Bäume tatsächlich weg sind oder eben auch umgekehrt, es klingelt erst jemand, nachdem die Bäume schon längst abgeholt sind.

Abgeholt werden die Bäume in Schwarmstedt, Essel, Buchholz, Bothmer, Grindau, Hope, Adolfsglück und Lindwedel mit Ausnahme der (ehemaligen) Wochenendgebiete. Nähere Informationen bei Diakonin Silke Reimann unter Telefon (0 50 71) 5 11 56 11 oder diakonin.reimann@gmx.